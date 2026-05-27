டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.
தமிழக முதல்வர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன் முதலாக இன்று டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார். முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு பின் சில முக்கிய நிர்வாகிகள் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.
அதன்பின் சில நாட்களுக்கு முன்பு மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். மேலும், தவெக ஆட்சி அமைவதற்கு ஆதரவு தெரிவித்த காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான், இன்று காலை தமிழக முதல்வர் விஜய் தனி விமானம் டெல்லி சென்றார். அங்கு தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. இன்று மாலை 4:30 மணியளவில் விஜய் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசுகிறார். அப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டிய நிதியை அவர் கேட்டு பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதன்பின் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் அமித்ஷா ஆகியோரையும் அவர் சந்திப்பார் எனத் தெரிகிறது. மேலும் நாளை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, பிரியா காந்தி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களையும் விஜய் சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்.
கலைஞர் கருணாநிதி பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இரண்டுக்குமே நெருக்கமானவராக இருந்தார். அதனால் தமிழகத்திற்கு தேவையான பல திட்டங்களை மத்திய அரசிடம் இருந்து கேட்டு பெற்றார். தற்போது விஜயும் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்களை சந்திக்கவிருப்பதால் கருணாநிதி கால அரசியல் அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
