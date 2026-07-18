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ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக பட்ஜெட்
தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த மாநிலமும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட் வரும் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் மிக உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தத் தகவலைத் தமிழக நிதி மற்றும் திட்டமிடல் துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
பட்ஜெட் தயாரிப்புப் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் அதிரடி ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. சாதாரணமாக நடக்கும் பட்ஜெட் கூட்டங்களைப் போலல்லாமல், இந்த முறை ஒவ்வொரு துறை வாரியாக முதலமைச்சர் விஜய் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதி அமைச்சர் என். மரிய வில்சன், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் நேரடி வழிகாட்டுதலின்படி, துறை வாரியான பட்ஜெட் ஆலோசனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளன. முறைப்படி ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக பட்ஜெட் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.
மேலும், இந்த பட்ஜெட் முந்தைய ஆட்சிகளைப் போலன்றி, கடனில் தத்தளிக்கும் தமிழகப் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த பொருளாதார வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் பதவியேற்றது முதல் அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரவும், ஊழலை முற்றிலுமாக ஒழிக்கவும் அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இந்த ஊழலுக்கு எதிரான தூய்மையான நிர்வாக நடவடிக்கைக்குத் தமிழக மக்கள் 100 சதவீதம் தங்களின் முழு ஆதரவை வழங்கி வருகிறார்கள் என்று கூறினார்.