வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (21:43 IST)

திமுக அரசு ஒரு Trouble Engine!.. ஸ்டாலின் கமெண்ட்டுக்கு தமிழிசை பதிலடி!...

tamilisai
சென்னை மதுராந்தகத்தில் இன்று தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி, டிடிவி தினகரன், அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த மேடையில் பேசிய பிரதமர் மோடி திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்தார். தமிழகத்தில் மோசமான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.. ஒரு குடும்பத்திற்காக இங்கே ஆட்சி நடக்கிறது.. அதை மாற்ற வேண்டும் என மக்கள் விரும்புகிறார்கள்.. ஆட்சி மாற்றத்திற்கான நேரம் இது.. தமிழகத்திற்கு பிஜேபி மற்றும் என்.டி.ஏ எனும் டபுள் இன்ஜின் அரசு ஆட்சிக்கு வரும்..

தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சி அடைந்த பாதுகாப்பான ஊழல் அற்ற மாநிலமாக மாற்றுவோம் என பேசியிருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ‘பிரதமர் கூறியுள்ள டபுள் எஞ்சின் ஒரு டப்பா எஞ்சின்.. தமிழ்நாட்டில் ஓடாது’ என்று தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் ‘முதல்வர் ஸ்டாலினே ஒரு Trouble Engine-ஐ வைத்துக்கொண்டு பிரதமர் மோடியை விமர்சனம் செய்கிறார். மாநில அளவில் மட்டுமின்றி மாநகராட்சிகளிலும் பாஜக வென்று Trible Engine அரசாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது.. பஞ்சாயத்து தேர்தலை கூட நடத்த பயந்து, போதை, கடன், பாதுகாப்பின்மை கொண்டது உங்கள் Trouble Engine'  என விமர்சித்திருக்கிறார்.

யாருடன் கூட்டணி?.. தாமதிக்கும் தேமுதிக!.. பின்னணியில் நடக்கும் பேரம்!...

யாருடன் கூட்டணி?.. தாமதிக்கும் தேமுதிக!.. பின்னணியில் நடக்கும் பேரம்!...நடிகர் விஜயகாந்த்தால் துவங்கப்பட்ட தேமுதிக தனித்துப் போட்டி, அதிமுகவுடன் கூட்டணி, மக்கள் நல கூட்டணி என மாறி மாறி பயணித்தது.

தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆட்சி!.. மோடி.. பழனிச்சாமி.. டிடிவி.. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு சொல்றாங்களே!..

தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆட்சி!.. மோடி.. பழனிச்சாமி.. டிடிவி.. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு சொல்றாங்களே!..சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இணைந்த போது அது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் அறிவித்த அமித்ஷா தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி என்று அறிவித்தார் .

மோடி சொல்வது டபுள் என்ஜின் இல்லை!.. டப்பா என்ஜின்!.. மு.க.ஸ்டாலின் ராக்ஸ்!..

மோடி சொல்வது டபுள் என்ஜின் இல்லை!.. டப்பா என்ஜின்!.. மு.க.ஸ்டாலின் ராக்ஸ்!..மதுராந்தகத்தில் இன்று தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது

ஜிம்முக்கு வரும் பெண்களை வீடியோ எடுத்து மதம் மாற பிளாக்மெயில்.. 50 இந்து பெண்கள் சிக்கினார்களா?

ஜிம்முக்கு வரும் பெண்களை வீடியோ எடுத்து மதம் மாற பிளாக்மெயில்.. 50 இந்து பெண்கள் சிக்கினார்களா?உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஜிம் வைத்து செயல்பட்டு வந்த ஒருவர், மிகப்பெரிய மதமாற்ற வலைப்பின்னலை காவல்துறையினர் கண்டறிந்துள்ளனர். சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட இந்து பெண்கள் இந்த கும்பலால் குறிவைக்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

திமுகவுக்கு எண்ட் கார்ட் போட்டாச்சி!.. கவுண்ட்டவுன் ஸ்டார்ட்!.. தெறிக்கவிட்ட மோடி!...

திமுகவுக்கு எண்ட் கார்ட் போட்டாச்சி!.. கவுண்ட்டவுன் ஸ்டார்ட்!.. தெறிக்கவிட்ட மோடி!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் தமிழக அரசியல்களம் சூடு பிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com