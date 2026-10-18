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  4. Tamil Nadu Weatherman Highlights Chennai's Heaviest Rainfall Since December 2023 Cyclone Michaung
Written By SIVA SIVA

மிக்ஜாம் புயலுக்கு பிறகு சென்னையில் இதுதான் கனமழை: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

சென்னை மழை
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (08:43 IST)
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2023 டிசம்பர் மாதத்தில் ஏற்பட்ட மிக்ஜாம் புயலுக்குப் பிறகு சென்னை மாநகரம் தற்போது சந்தித்துள்ள மிக கனமழை குறித்து புகழ்பெற்ற வானிலை ஆய்வாளரான 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
கடந்த 25 நாட்களுக்கும் மேலாக எந்தவித மழையும் இல்லாமல் வறண்டு கிடந்த சென்னைக்கு, தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் வந்து சேர்ந்துள்ள இந்த அதீத மழையானது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 
 
நள்ளிரவு 1:30 மணி வரை பதிவான மழை அளவுகளின்படி, கடந்த சில ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பெருமழை பெய்துள்ளது என்றும், மழை பிரியர்களுக்கு  இந்த நாள் என்றும் மறக்க முடியாத ஒரு வரலாற்று நாளாக இருக்கப் போகிறது என்றும் அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
இந்த எதிர்பாராத பெருமழை சென்னை மக்களின் நீண்டகாலக் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய உதவுவதோடு, நிலத்தடி நீர் மட்டத்தையும் கணிசமாக உயர்த்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
அதேசமயம், தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி மற்றும் அரசு இயந்திரங்கள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இயற்கையின் இந்த மழை கொடையை கொண்டாடும் அதேவேளையில், பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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