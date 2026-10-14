தமிழ்நாட்டில் இன்றும் நாளையும் கனமழை.. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிவிட்டதா?
தெற்கு இலங்கை கடலோரப் பகுதிக்கு அருகில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு அதாவது அக். 14, 15 ஆகிய தினங்களில் பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, தமிழகத்தில் நடப்பாண்டுக்கான வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தொடங்குவதற்கான அனைத்து சாதகமான சூழல்களும் உருவாகியுள்ளதாக வானிலை மைய அதிகாரிகள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.