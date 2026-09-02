டிரைவிங் லைசென்ஸ் இனி டிஜிட்டல் மூலம்.. முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு..
தமிழகத்தில் வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் புதிய வாகன உரிமையாளர்களுக்கு இனி ஆவணங்களை பெறுவது மேலும் எளிதாகும் வகையில் புதிய டிஜிட்டல் வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி முதல் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகன பதிவுச்சான்றிதழை இணையம் மூலம் எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார்.
போக்குவரத்துத்துறை சேவைகள் தொடர்பாக விதி 110-ன் கீழ் அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதலமைச்சர், புதிய வாகனம் வாங்குபவர்கள் தங்களது டிஜிட்டல் பதிவு சான்றிதழை இணைய வழியாகவே பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்றார்.
மேலும், ஓட்டுநர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அன்றைய தினமே டிஜிட்டல் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இதனால் உரிமம் கையில் கிடைக்கும் வரை பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும்.
இதுமட்டுமின்றி, தமிழகத்தில் உள்ள எந்தவொரு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பித்து ஓட்டுநர் உரிமம் பெறும் வகையில் வசதிகள் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். துமக்களுக்கு நேரமும் செலவும் மிச்சமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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Edited by Siva