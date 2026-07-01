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இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை.. இன்று வெளியான தரவரிசை பட்டியல்..
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளில் நடப்பு கல்வியாண்டு இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளில் (B.E/B.Tech) மாணவர் சேர்க்கைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தரவரிசைப் பட்டியலை தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் இந்த முக்கியப் பட்டியலைச் சென்னையில் உள்ள முதன்மை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் வெளியிட்டார்.
இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்புகளில் சேருவதற்காக மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவ, மாணவிகள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பித்திருந்தனர். மாணவர்களின் பிளஸ் டூ கணிதம், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாட மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் கட்-ஆஃப் கணக்கிடப்பட்டு, இந்தத் தரவரிசைப் பட்டியல் மிகத் துல்லியமாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியிடப்பட்டுள்ள தரவரிசைப் பட்டியலின்படி, மாநில அளவில் பல மாணவ, மாணவிகள் முழுமையான 200-க்கு 200 கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடங்களைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் பொதுக் கலந்தாய்வு அடுத்த சில நாட்களில் பல்வேறு கட்டங்களாகத் தொடங்கவுள்ளது. முதற்கட்டமாக மாற்றுத்திறனாளிகள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு கலந்தாய்வு நடைபெறும். மாணவர்கள் தங்களின் தரவரிசை விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்களின் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பதிவிட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் என்றும், ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் உடனடியாக உதவி மையங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.