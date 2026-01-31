சனி, 31 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 31 ஜனவரி 2026 (07:43 IST)

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்கள் எழுதிய நிலையில் எத்தனை பேர் பாஸ்?

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு எழுதிய 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற இந்த தேர்வுக்கான முடிவுகள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 
 
தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் பிப்ரவரி 2-ம் தேதி மாலை முதல் தங்களின் தகுதி சான்றிதழ்களை இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
 
தேர்வர்கள் http://trb.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரிக்கு சென்று, தங்கள் பதிவெண் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்தத் தேர்வில் சுமார் 4.25 லட்சம் பேர் பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
முடிவுகள் வெளியானதை தொடர்ந்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ஆசிரியர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

