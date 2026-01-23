வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (15:19 IST)

"ஊழல் மிகுந்த திமுக அரசுக்கு விடை கொடுக்கும் காலம் வந்துவிட்டது.. பிரதமரின் தமிழ் ட்வீட் வைரல்..!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இன்றைய தமிழ் ட்வீட் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
"தமிழ்நாடு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியுடன்  இருக்கிறது!" என்று தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, இன்று பிற்பகலில் மதுராந்தகத்தில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்டப் பேரணியில் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் பங்கேற்கிறார்.
 
தனது பதிவில் ஆளும் திமுக அரசை மிகக் கடுமையாகச் சாடியுள்ள பிரதமர், "ஊழல் மிகுந்த திமுக அரசுக்கு விடை கொடுக்கும் காலம் வந்துவிட்டது என்று தமிழ்நாடு முடிவு செய்துவிட்டது" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த சில நாட்களாக அதிமுக, அமமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஒரு வலிமையான கூட்டணியைக் கட்டமைத்துள்ள நிலையில், பிரதமரின் இந்த வருகை எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அரசியல் செய்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
மத்திய அரசின் கடந்த கால சாதனைகள் மற்றும் மாநில மக்களின் நீண்டகால விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி காட்டி வரும் அர்ப்பணிப்பு, தமிழக மக்கள் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 
 
மதுராந்தகம் பேரணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் பிரதமர் ஒரே மேடையில் தோன்றுவது, திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு  கூட்டணியின்' பலத்தை பறைசாற்றுவதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

பிரதமர் மோடி கூட்டத்தில் மாம்பழ சின்னம்!.. கோபத்தில் பொங்கிய மருத்துவர் ராமதாஸ்!...

பிரதமர் மோடி கூட்டத்தில் மாம்பழ சின்னம்!.. கோபத்தில் பொங்கிய மருத்துவர் ராமதாஸ்!...கடந்த சில வருடங்களாகவே பாமக நிறுவனர் டாக்டர் மருத்துவர் ராமதாஸுக்கும், அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்து விட்டனர்.

பாஜக கூட்டணிக்கு போகாமல் விஜயை தடுத்தது அவரா?!.. கோபத்தில் டெல்லி!....

பாஜக கூட்டணிக்கு போகாமல் விஜயை தடுத்தது அவரா?!.. கோபத்தில் டெல்லி!....நடிகர் விஜய் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை தொடர்ந்து கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2026: பொதுமக்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் இதுதான்.. தயாரா இருங்க..!

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2026: பொதுமக்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் இதுதான்.. தயாரா இருங்க..!2026-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட கணக்கெடுப்பில் கேட்கப்படவுள்ள 33 கேள்விகள் இதோ:

தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு, நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி உரையாற்றினார். இந்த விழாவில் 'பிஎம் ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்டு' திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இது குறித்து பேசிய அவர், "இந்தத் திட்டம் நாடு முழுவதும் தள்ளுவண்டிகள், கடைகள் மற்றும் நடைபாதைகளில் வியாபாரம் செய்வோருக்கு பெரும் நிதியுதவியாக அமையும்" என்று குறிப்பிட்டார்.

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் தப்பித்தல் படலம், எக்காலத்திற்கும் ஊக்கமளிக்கும் ஒரு வீரகாவியம். 1941-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17-ஆம் தேதி நள்ளிரவில், கொல்கத்தாவின் எல்ஜின் ரோடு இல்லத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் கடும் கண்காணிப்பையும் மீறி நேதாஜி வெளியேறினார். இன்று அவரது 129-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வேளையில், அந்த துணிச்சலான பயணத்தை நினைவு கூர்வது அவசியமாகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com