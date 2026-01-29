ஜனவரி 27ஆம் தேதி வெளியான எஸ்ஐ தேர்வு முடிவுகள் திரும்ப பெறுவதாக அறிவிப்பு.. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிர்ச்சி..!
தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் கடந்த 27-ஆம் தேதி வெளியிட்ட காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவுகள் திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி, தேர்வர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகு வெளியான முடிவுகளால் மகிழ்ச்சியில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பேரிடியாக அமைந்துள்ளது.
தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, மென்பொருள் பிழை காரணமாக முடிவுகளில் சில தவறுகள் ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. மதிப்பெண் கணக்கீட்டிலோ அல்லது தரவரிசைப் பட்டியலிலோ குளறுபடிகள் நடந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, தேர்வாணையம் உடனடியாக அந்த முடிவுகளை இணையதளத்தில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, தற்போது அவற்றை நிறுத்தி வைப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
பிழைகள் முழுமையாகச் சரிசெய்யப்பட்ட பிறகு, சரியான மற்றும் திருத்தப்பட்ட உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் மீண்டும் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்வாணையம் உறுதி அளித்துள்ளது.
