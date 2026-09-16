இதுவரை ரூ.15,300 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் லண்டன் பயணம் சூப்பர் வெற்றி...
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் மேற்கொண்ட இங்கிலாந்து அரசு முறைப் பயணம் மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மாபெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த பயணத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு மொத்தம் ரூ.15,300 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு உறுதிகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
இதன் வாயிலாக மாநிலத்தின் பல்வேறு துறைகளில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. வெளிநாட்டு பயணம் என்பது வெறும் சுற்றுலா அல்ல, மாறாக தமிழ்நாட்டிற்கான தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் உன்னத பயணம் என்பதை இந்த திட்டங்கள் மீண்டும் நிரூபித்து காட்டியுள்ளன.
குறிப்பாக, மோதர்சன் நிறுவனம் சார்பில் ரூ.11,000 கோடியும், ஈஒய் நிறுவனம் சார்பில் ரூ.1,000 கோடியும் முதலீடு செய்யப்படவுள்ளது. மேலும், வில்சன் பவர் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனம் மூலம் ரூ.300 கோடியும், ஒரு முன்னணி ஐரோப்பிய ஆட்டோ காம்போனென்ட்ஸ் நிறுவனம் மூலமாக ரூ.3,000 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொடர் முதலீடுகள் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களின் முதன்மையான தேர்வாகத் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து திகழ்வதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
Edited by Siva