தமிழகப் பள்ளிகளில் தினமும் உடற்கல்வி வகுப்புகள்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு
தமிழகப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான திருத்தப்பட்ட புதிய கால அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டார். இணையதள கல்வி மற்றும் உடற்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் இந்த புதிய பாடத்திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, இனி வாரத்தின் 5 நாள்களும் மாணவர்களுக்கு உடற்கல்வி வகுப்புகள் வழங்கப்படும். வாரத்தில் 3 நாள்கள் உடற்கல்வி வகுப்புகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது; மீதமுள்ள 2 நாள்களை பாடத்திட்டம் சாராத பிற செயல்பாடுகளுக்காகவோ அல்லது உடற்கல்வி வகுப்புகளாகவோ பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை வாரத்திற்கு 3 உடற்கல்வி வகுப்புகளும், 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு 2 உடற்கல்வி வகுப்புகளும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி பாடங்களுக்கு வாரத்தில் 4 பாடவேளைகளும், கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடங்களுக்குக் கூடுதலாக ஒரு பாடவேளையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகள் காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:10 மணி வரை செயல்படும். 1-5 ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஒரு பாடவேளை 90 நிமிடங்களாகவும், 6-10 ஆம் வகுப்புகளுக்கு 45 நிமிடங்களாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டு வகுப்புகளை எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் தவிர்க்கக் கூடாது என்றும், விளையாட்டில் சாதி, மதம் போன்ற பாகுபாடுகள் இருக்கக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.