ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 26ஆம் தேதி இதை செய்தே ஆக வேண்டும்.. பள்ளிகளுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் உத்தரவு...
இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, இன்று அதாவது நவம்பர் 26 அன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துமாறு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உத்தரவிட்டுள்ளன.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்ககம் சார்பில் அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு இது குறித்த சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களிடையே அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் விழுமியங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், இன்று காலை இறைவணக்க கூட்டத்தின் போது அனைத்து மாணவர்களும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையை வாசிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் பங்காற்றிய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் குறித்த தகவல்களை மாணவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனுடன், சமூக அறிவியல் மன்றம் சார்பில் ஓவிய போட்டிகள், சுவரொட்டி தயாரித்தல் மற்றும் பேட்ஜ்கள் வடிவமைத்தல் போன்ற செயல்பாடுகளும் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்வுகளைக் கண்காணிக்க ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, பங்கேற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் புகைப்பட ஆதாரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.