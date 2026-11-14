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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (13:53 IST)

அரசு பள்ளிக்குள் அரசியல் கட்சி கொடி பறக்க விடக்கூடாது! வெளி ஆட்கள் நுழைய கூடாது: பள்ளிக்கல்வித்துறை

school
Written By: SIVA
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (13:53 IST)
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தமிழக அரசு பள்ளிகளில் அரசியல் கட்சி நடவடிக்கைகள் மற்றும் வெளிநபர்கள் அத்துமீறி நுழைவதற்கு தடை விதித்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 
 
'லெட் அஸ் ரீஃபார்ம் தி ஸ்கூல்ஸ்' என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் முன்னெடுக்கப்படும் பிரச்சாரத்தின் கீழ், சிலர் அரசுப் பள்ளிகளுக்குள் நுழைந்து கழிப்பறை, சுகாதாரம் மற்றும் கட்டிட வசதிகளை வீடியோ எடுத்து இணையதளங்களில் பதிவேற்றத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் உத்தரவின்படி, அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்களும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில் அரசியல் கட்சி கூட்டங்கள், கொடியேற்றுதல் மற்றும் போஸ்டர் ஒட்டுதல் போன்ற கல்வி சாராத நடவடிக்கைகளை முழுமையாகத் தடுக்க வேண்டும். மேலும், உரிய முன் அனுமதியின்றி வெளிநபர்கள் யாரையும் பள்ளி வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும், பார்வையாளர்களைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
மாணவர்களின் பாதுகாப்பில் எவ்வித சமரசமும் செய்யக் கூடாது என திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பள்ளிகளை சீர்திருத்துகிறோம் என்ற பெயரில் இனி யாரும் திடீரென உள்ளே நுழைந்து வீடியோ எடுக்க முடியாது. பள்ளி வளாகம் என்பது மாணவர்களின் கல்விக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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