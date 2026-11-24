விஜய் ஆட்சியில் நிதிநிலைமை .. வருவாய் ரூ.1.71 லட்சம் கோடியைத் தாண்டியது....
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை வலுவடைந்து வருவதாக ஆளுங்கட்சி ஆதரவாளர்கள் பெருமிதம் தெரிவித்து வருகின்றனர். சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வரும் புள்ளிவிவரங்களின்படி, கடந்த ஆண்டை விட ரூ.14,101 கோடி கூடுதல் வருவாய் ஈட்டப்பட்டு, மாநிலத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ.1.71 லட்சம் கோடியைத் தாண்டியுள்ளது.
மாநிலத்தின் வரி வருவாயில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வசூலில் பதிவாகியுள்ள வளர்ச்சி ஆகியவை இந்த வருவாய் உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணங்களாகச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில், மாநில அரசு கடன் பெறும் அளவைக் குறைத்திருப்பதுடன், நிதிப் பற்றாக்குறையை 3 சதவீதத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருப்பதும் நிதி மேலாண்மையின் சிறப்பம்சமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
மக்கள் நலத்திட்டங்களைத் தொய்வின்றிச் செயல்படுத்துவதோடு, மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் சம அளவில் முக்கியத்துவம் அளித்து வரும் தவெக அரசின் நிர்வாக அணுகுமுறைக்கு ஆதரவாளர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். பொருளாதார வளர்ச்சியும், முறையான நிதி ஒழுங்கும் இணையும்போது தமிழ்நாடு வரும் காலங்களில் இன்னும் பல புதிய உயரங்களைத் தொடும் என்ற நம்பிக்கை பரவலாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.