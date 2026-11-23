ஆறு மாதங்களில் ரூ.40,500 கோடி கடன் வாங்கிய தமிழ்நாடு.. அதிகமா? குறைவா?
தமிழ்நாடு அரசு நவம்பர் 23, 2026 அன்று ரிசர்வ் வங்கி மூலம் ரூ.9,500 கோடி மதிப்பிலான மாநில அரசு பத்திரங்களை ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் பென்ஷன் நிதிகள் ஆகியவை பாதுகாப்பான முதலீடாகவும் நல்ல வட்டி வருமானம் தருவதாகவும் கருதி இவற்றை ஆர்வத்துடன் வாங்குகின்றன.
நிதி பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்கவும், பழைய கடன்களுக்கு வட்டி மற்றும் அசல் செலுத்தவும், ஆண்டுக்கடன் இலக்கை தவணைகளாக பிரித்துத் திரட்டவும் இத்தகைய ஏலங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்படுகின்றன. வருவாய் மற்றும் செலவினங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியை குறைக்க நிதி மேலாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
2026-27 நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் தமிழ்நாடு ரூ.40,500 கோடி கடன் பெற்றுள்ளது; இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தை விட 21 சதவீதம் குறைவாகும். அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலங்களின் வரிசையில் தமிழ்நாடு ஐந்தாவது இடத்திற்கு இறங்கினாலும், மொத்தக் கடன் சுமை ரூ.10 லட்சம் கோடியைத் தாண்டும் நிலையில் உள்ளது. கடன் அளவு குறையும் போக்கு தொடர்வது மாநில நிதி நிலைக்கு ஆறுதலான விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.