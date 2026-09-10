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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (11:19 IST)

இனி 5 கோடி ரூபாய் வரை சொத்து வாங்குவது ரொம்ப ஈஸி.. தவெக அரசின் அதிரடி உத்தரவு...

பதிவுத்துறை
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:19 IST)
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தமிழ்நாட்டில் பொதுமக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை ஏற்று, சொத்துப் பதிவு நடைமுறைகளில் மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க தளர்வுகளை வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அறிவித்துள்ளது. 
 
இதுவரை சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் நிலப் பதிவுகள் வந்தால், சார்பதிவாளர்கள் நேரடியாக களத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற நடைமுறை அமலில் இருந்தது. இதனால் ஆவணங்களை சரிபார்த்து பொதுமக்களிடம் ஒப்படைப்பதில் கடுமையான காலதாமதம் ஏற்பட்டு வந்ததுடன், தேவையற்ற அலைச்சல்களும் மக்களிடையே பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தி வந்தன.
 
இந்த சூழலை மாற்றிமைக்கும் வகையில், இனி ஐம்பது லட்சத்திற்கு பதிலாக ஐந்துகோடி ரூபாய் வரையிலான கட்டிட பதிவுகளுக்கு எத்தகைய கள ஆய்வுகளும் தேவையில்லை என்று அரசு தற்போது அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக, அந்தந்த கட்டிடங்களுக்கான முறையான மற்றும் உரிய ஆவணங்களை மட்டும் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணதாரர்கள் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்தால் போதுமானது என்று பதிவுத்துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
கள ஆய்வு என்ற பெயரில் நிலவி வந்த தேவையற்ற காலதாமதத்திற்கு இந்த புதிய அறிவிப்பு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. அரசு எடுத்துள்ள இந்த துரிதமான மற்றும் எளிய நடவடிக்கை, பொதுமக்களுக்கும் சொத்து வாங்குபவர்களுக்கும் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளதுடன், பதிவுத் துறையின் பணிகளை மேலும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் விரைவுபடுத்தவும் உதவியாக இருக்கும்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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