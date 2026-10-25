குக் வித் கோமாளி புகழ் செஃப் தாமு காலமானார்: சமையல் உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு!
இந்திய சமையல் துறையின் மாபெரும் அடையாளமாகவும், தமிழக மக்களின் நெஞ்சங்களில் நிறைந்த சமையல் கலைஞருமான டாக்டர் கே. தாமோதரன் என்ற செஃப் தாமு தனது 72-வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார் என்ற செய்தி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமையல் கலையில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அசாத்திய அனுபவம் கொண்ட இவர், சமையல் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய செஃப் என்ற பெருமைக்குரியவர். 2010-ஆம் ஆண்டில் மிக நீண்ட நேரம் சமையல் செய்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த இவர், பாரம்பரிய தென்னிந்திய உணவு வகைகளை உலகளவில் கொண்டு சேர்த்தவர். இவரது தன்னிகரற்ற கலைச் சேவையைப் பாராட்டி இந்திய அரசு 2025-ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது.
விஜய் தொலைக்காட்சியின் 'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சியின் நடுவராக பங்கேற்று, தனது எளிமையான மற்றும் அன்பான குணத்தால் சின்னத்திரை ரசிகர்களின் வீடுகளிலும் இதயங்களிலும் நீங்காத இடம் பிடித்தார். சமையல் கலையைக் கற்று கொடுக்கும் ஆசிரியராகவும், வழிகாட்டியாகவும் திகழ்ந்த அவரது மறைவு சமையல் உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது சமையல் குறிப்புகளும், நினைவுகளும் என்றும் மக்கள் மனதில் வாழும்.