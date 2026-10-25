  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu Mourns the Demise of Culinary Legend Padma Shri Chef Damu at 72
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (11:14 IST)

குக் வித் கோமாளி புகழ் செஃப் தாமு காலமானார்: சமையல் உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு!

Chef Damu
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (11:14 IST)
google-news
இந்திய சமையல் துறையின் மாபெரும் அடையாளமாகவும், தமிழக மக்களின் நெஞ்சங்களில் நிறைந்த சமையல் கலைஞருமான டாக்டர் கே. தாமோதரன் என்ற செஃப் தாமு தனது 72-வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார் என்ற செய்தி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சமையல் கலையில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அசாத்திய அனுபவம் கொண்ட இவர், சமையல் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய செஃப் என்ற பெருமைக்குரியவர். 2010-ஆம் ஆண்டில் மிக நீண்ட நேரம் சமையல் செய்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த இவர், பாரம்பரிய தென்னிந்திய உணவு வகைகளை உலகளவில் கொண்டு சேர்த்தவர். இவரது தன்னிகரற்ற கலைச் சேவையைப் பாராட்டி இந்திய அரசு 2025-ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது.
 
விஜய் தொலைக்காட்சியின் 'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சியின் நடுவராக பங்கேற்று, தனது எளிமையான மற்றும் அன்பான குணத்தால் சின்னத்திரை ரசிகர்களின் வீடுகளிலும் இதயங்களிலும் நீங்காத இடம் பிடித்தார். சமையல் கலையைக் கற்று கொடுக்கும் ஆசிரியராகவும், வழிகாட்டியாகவும் திகழ்ந்த அவரது மறைவு சமையல் உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது சமையல் குறிப்புகளும், நினைவுகளும் என்றும் மக்கள் மனதில் வாழும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சென்னையில் ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி எங்கெங்கே கிடைக்கும்.. கடைகள் மற்றும் தொடர்பு எண்களை அறிவித்தது கூட்டுறவுத்துறை!

சென்னையில் வானிலை ரேடாரில் தொழில்நுட்ப கோளாறு: மழை நிலவரத்தை கணிப்பதில் சிக்கல்!

சென்னையில் வானிலை ரேடாரில் தொழில்நுட்ப கோளாறு: மழை நிலவரத்தை கணிப்பதில் சிக்கல்!தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முதன்மை வானிலை ரேடார் கருவியில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு செயல்படாமல் போயிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குக் வித் கோமாளி புகழ் செஃப் தாமு காலமானார்: சமையல் உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு!

குக் வித் கோமாளி புகழ் செஃப் தாமு காலமானார்: சமையல் உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு!இந்திய சமையல் துறையின் மாபெரும் அடையாளமாகவும், தமிழக மக்களின் நெஞ்சங்களில் நிறைந்த சமையல் கலைஞருமான டாக்டர் கே. தாமோதரன் என்ற செஃப் தாமு தனது 72-வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார் என்ற செய்தி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி எங்கெங்கே கிடைக்கும்.. கடைகள் மற்றும் தொடர்பு எண்களை அறிவித்தது கூட்டுறவுத்துறை!

சென்னையில் ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி எங்கெங்கே கிடைக்கும்.. கடைகள் மற்றும் தொடர்பு எண்களை அறிவித்தது கூட்டுறவுத்துறை!தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் ஒரு கிலோ சன்னரக அரிசி ரூ.30-க்கு விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை கூட்டுறவுத்துறை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. முதற்கட்டமாகச் சென்னையில் 30 இடங்களில் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், தற்போது மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

'அர்னாப்' புயல் கரையை கடப்பது எங்கே? எப்போது? வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

'அர்னாப்' புயல் கரையை கடப்பது எங்கே? எப்போது? வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அதி தீவிரப் புயலாக கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயலுக்கு 'அர்னாப்' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: திருமண முன்பணம் ரூ.5 லட்சம் பெறுவதற்கான புதிய அரசாணை வெளியீடு!

அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: திருமண முன்பணம் ரூ.5 லட்சம் பெறுவதற்கான புதிய அரசாணை வெளியீடு!தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, திருமண முன்பணம் பெறுவதற்கான கால வரம்பு விதிமுறைகளில் முக்கிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசாணை எண் 220-ஐ நிதித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.