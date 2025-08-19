செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (16:47 IST)

நிர்மலா சீதாராமனை திடீரென சந்தித்த கனிமொழி.. என்ன காரணம்?

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை திமுக எம்பி கனிமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆகியோர் டெல்லியில் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக அரசின் நிதி தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அவர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் அளித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதhு.
 
மத்திய நிதியமைச்சரை சந்தித்த பிறகு, தங்கம் தென்னரசு வரும் ஆகஸ்ட் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் கலந்துகொள்வார். இந்த சந்திப்பு, கூட்டத்திற்கு முன்னதாக இரு அமைச்சர்களும் கலந்துரையாட ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. இச்சந்திப்பின் போது, திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழியும் உடனிருந்தார்.
 
மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே வரிப்பகிர்வு, ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு போன்ற நிதி தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்து தொடர் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சூழலில், தமிழகத்திற்கு சேர வேண்டிய நிதிகளை பெறுவதில் இந்த சந்திப்பு ஒரு முக்கியப் படியாக கருதப்படுகிறது. தமிழக அரசின் நிதிநிலையை மேம்படுத்துவதற்கும், திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கும் இந்த நிதிகள் அவசியம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

விமான நிலையங்களை போல ரயில்வே நிலையங்களும்: பயணிகளின் உடமைகளுக்கு புதிய விதிகள் அமல்

விமான நிலையங்களை போல ரயில்வே நிலையங்களும்: பயணிகளின் உடமைகளுக்கு புதிய விதிகள் அமல்இந்திய ரயில்வே, விமான நிலையங்களை போன்றே ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளின் உடமைகளின் எடை மற்றும் அளவை கட்டுப்படுத்த புதிய விதிகளை அமல்படுத்தவுள்ளது.இதன் மூலம், ரயில் நிலையங்கள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு, விமான நிலையங்களை போன்ற ஒரு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டி.ஆர்.பாலு மனைவி மறைவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. இரங்கல் அறிக்கை..!

டி.ஆர்.பாலு மனைவி மறைவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. இரங்கல் அறிக்கை..!திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலுவின் மனைவியும், அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜாவின் தாயாருமான ரேணுகா தேவி மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். அதன்பின் அவர் வெளியிட்ட இரங்கல் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

சிறுவனை கடித்து இழுத்துச் சென்ற தெரு நாய்கள்.. ஓடி வந்து மீட்ட தாய்! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

சிறுவனை கடித்து இழுத்துச் சென்ற தெரு நாய்கள்.. ஓடி வந்து மீட்ட தாய்! - அதிர்ச்சி வீடியோ!இந்தியா முழுவதும் நாய்கள் தாக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ராஜஸ்தானில் சில தெரு நாய்கள் சேர்ந்து 5 வயது சிறுவனை வேட்டையாட முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அடுத்த மக்களவை தேர்தலில் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர்: தேஜஸ்வி யாதவ்

அடுத்த மக்களவை தேர்தலில் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர்: தேஜஸ்வி யாதவ்பீகார் மாநில துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி யாதவ், அடுத்த மக்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்க எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து பாடுபடும் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் தெருநாய்கள் அட்டகாசம்: சிறுவனை துரத்தியதால் பரபரப்பு

சென்னையில் தெருநாய்கள் அட்டகாசம்: சிறுவனை துரத்தியதால் பரபரப்புசென்னை, ஆலந்தூர் பகுதியில் தெருநாய்களின் அட்டகாசம் அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, அங்குள்ள ஒரு சிறுவனை வெறி கொண்டு தெருநாய்கள் துரத்திய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com