லாட்டரி மார்ட்டின் மகளை பிரிந்தார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா.. இன்ஸ்டாவில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..
தமிழக பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் அவரது மனைவி டெய்ஸி மார்ட்டின் ஆகியோர் தங்களது 14 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்டு, பரஸ்பர சம்மதத்துடன் பிரிவதாக அறிவித்துள்ளனர். பிரபல தொழிலதிபர் சான்டியாகோ மார்ட்டினின் மகளான டெய்ஸி மார்ட்டின், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த 14 ஆண்டுகளாக நண்பர்களாகவும், வாழ்க்கை துணைவர்களாகவும், பெற்றோராகவும் அன்போடும் புரிதலோடும் பயணித்த தாங்கள், தற்போது தம்பதிகளாக பிரிந்து தனித்தனி பாதைகளில் பயணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தங்களது வாழ்க்கையில் இது ஒரு புதிய அத்தியாயம் என்றாலும், குழந்தையின் நலன் மற்றும் மகிழ்ச்சிக்காக இருவரும் இணைந்து பெற்றோராக பொறுப்பேற்று செயல்படுவதே தங்களது தலையாய கடமையாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா மீது தனக்கு எப்போதும் உயர்ந்த மரியாதை உண்டு என குறிப்பிட்டுள்ள டெய்ஸி, அவரது எதிர்கால முயற்சிகள் வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த சூழலில் தங்களது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு அனைவரும் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.