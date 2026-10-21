உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போதைக்கு இல்லை.. தனி அலுவலகர்களின் ஆட்சி நீடிப்பு..
தமிழ்நாட்டின் 37 மாவட்டங்களில் உள்ள ஊராட்சி அமைப்புகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில், உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுத் தனி அலுவலர்களின் ஆட்சி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் முதன்மை செயலாளர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் பிறப்பித்துள்ள அரசாணையின்படி, வரும் 2027 ஏப்ரல் 19 வரை அதிகாரிகளே உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தைக் கவனிப்பார்கள்.
46 கிராம ஊராட்சிகள் நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளுடன் இணைக்கப்பட்டதும், புதிதாக 93 கிராம ஊராட்சிகள் மற்றும் 9 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உருவாக்கப்பட்டதும் இந்தத் தாமதத்திற்கு முக்கியக் காரணங்களாகும். இதன் காரணமாக வார்டுகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் இடஒதுக்கீடு மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும், இது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம் 1994, பிரிவு 261-A-ன் கீழ், கிராம ஊராட்சிகளுக்கு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களும், ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உதவி இயக்குநர்களும், மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்குத் திட்ட இயக்குநர்களும் தனி அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு, பின்னர் சட்டமன்றத்தில் சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட உள்ளது. வார்டு மறுசீரமைப்புப் பணிகள் முழுமையாக முடிந்த பின்னரே அடுத்தகட்டத் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.