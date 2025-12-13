சனி, 13 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (08:58 IST)

16% பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் தமிழகம் முதலிடம்: ரிசர்வ் வங்கி தகவல்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட 'இந்திய மாநிலங்கள் குறித்த புள்ளிவிவரங்கள்' அறிக்கையின்படி, 2024-25 நிதியாண்டில் 16 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்தை அடைந்து, நாட்டின் பெரிய மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு மிக வேகமாக வளரும் மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி 2023-24 இல் ரூ.26.89 லட்சம் கோடியிலிருந்து 2024-25 இல் ரூ.31.18 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், தமிழ்நாடு தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக அதிக வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சியில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. மகாராஷ்டிரம் (ரூ.45.31 லட்சம் கோடி) GSDP அளவில் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், அதன் வளர்ச்சி விகிதம் 16 சதவீதத்தை எட்டவில்லை. GSDP அளவில் மகாராஷ்டிரத்திற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு (ரூ.31.18 லட்சம் கோடி) இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
 
தனிநபர் வருமானத்தைப் பொறுத்தவரை, தமிழ்நாட்டின் வருமானம் 2024-25 இல் ரூ.3.62 லட்சமாக உயர்ந்து மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. தெலங்கானா (ரூ.3.87 லட்சம்) மற்றும் கர்நாடகம் (ரூ.3.80 லட்சம்) முதல் இரண்டு இடங்களில் உள்ளன.
 
Edited by Mahendran

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

