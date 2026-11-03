மின்சாரத்தை பேட்டரியில் சேமித்து வைத்து பீக் ஹவரில் விநியோகம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்...
தமிழக மின்சார துறையில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக 'பேட்டரி ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு' கொள்கை 2026-க்கான அரசாணை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் 'BESS ஹப்' ஆக மாற்ற தமிழ்நாடு பசுமை ஆற்றல் கழகம் நோடல் முகமையாகச் செயல்படும்.
BESS திட்டம் என்பது சோலார் மற்றும் காற்றாலை மூலம் பகலில் உற்பத்தியாகும் அதிகப்படியான பசுமை மின்சாரத்தை ராட்சத பவர் பேங்க் போன்ற லித்தியம் பேட்டரிகளில் சேமித்து வைக்கும் தொழில்நுட்பமாகும். மக்கள் அதிகளவில் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தும் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையிலான பீக் ஹவர்ஸில் இந்த சேமிக்கப்பட்ட மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள்:
மக்களுக்கு: மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் மின்வெட்டு மற்றும் லோ வோல்டேஜ் பிரச்சனை இன்றித் தடையில்லா மின்சாரம் கிடைக்கும்.
அரசுக்கு: பீக் ஹவரில் தனியாரிடம் அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்குவது தவிர்க்கப்பட்டு, ஆண்டுக்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மிச்சமாகும்.
வேலைவாய்ப்பு: பேட்டரி தயாரிப்பு மற்றும் இ.வி தொழிற்சாலைகள் அதிகளவில் உருவாகி, இளைஞர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அனல் மின்சாரத்தை சாராமல் 24 மணி நேரமும் சுத்தமான பசுமை மின்சாரத்தை வழங்கும் இத்திட்டம், தமிழக மின்சார வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாகும்.