  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu Highways Department Adopts Performance-Based Maintenance Model for City Roads
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (15:41 IST)

முதல்முறையாக மாநில நெடுஞ்சாலை பராமரிப்பில் புதிய ஒப்பந்த முறை: தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!

vijay
Written By: SIVA
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (15:41 IST)
google-news
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின்  செயல்பாடுகளைப் போல, தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை முதன்முறையாகச் செயல் திறன் அடிப்படையிலான நெடுஞ்சாலைப் பராமரிப்பு முறையை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இதன் முதற்கட்டமாக, நகரச் சாலைகளுக்கான குறுகிய கால பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்களுக்கான டெண்டர்களை நெடுஞ்சாலைத் துறை கோரியுள்ளது.
 
இந்த ஒப்பந்தத்தின் காலம் ஆறு மாதங்கள் ஆகும். இதில் சாலைகளில் ஏற்படும் பள்ளங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் சரிசெய்யப்பட வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் ஒப்பந்ததாரருக்குக் கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், தொடர்ச்சியாகக் குளறுபடிகள் நிகழ்ந்து மூன்றாவது நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டால் ஒப்பந்தம் உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்தக் குறுகிய கால ஒப்பந்தங்களைத் தொடர்ந்து, அடுத்தகட்டமாக நீண்ட கால பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் கொண்டுவரப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால் மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் தரம் உயருவதோடு, விபத்துகளும் வெகுவாகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தனியார் பள்ளி அங்கீகார ஊழல் வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷிற்கு 3 நாட்கள் போலீஸ் காவல்!

ராதிகா வீட்டில் வேலை செய்யும் பெண்ணின் மகன் வெட்டிக்கொலை..

ராதிகா வீட்டில் வேலை செய்யும் பெண்ணின் மகன் வெட்டிக்கொலை..நடிகை ராதிகாவின் வீட்டில் எழில் செல்வி என்பவர் பல வருடங்களாகவே பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் பண்ருட்டி அருகே உள்ள சிறுவத்தூர் என்கிற கிராமத்தை சேர்ந்தவர். இவரின் மகன் பிரசாத். இவருக்கு வயது 19 .

தமிழகம் முழுவதும் சட்ட ஆலோசகர்கள் - தனுஷின் அடுத்த மூவ்

தமிழகம் முழுவதும் சட்ட ஆலோசகர்கள் - தனுஷின் அடுத்த மூவ்சினிமா நடிகராக இருந்த விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழக கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறி இருக்கிறார்.

இந்தியாவை சூறையாடிய 'அர்னாப்' புயல்: செயற்கைகோள் புகைப்படங்கள் வெளியீடு!

இந்தியாவை சூறையாடிய 'அர்னாப்' புயல்: செயற்கைகோள் புகைப்படங்கள் வெளியீடு!இந்தியாவின் INSAT-3DS செயற்கைக்கோள் எடுத்த புகைப்படங்கள் மூலம், வங்கக் கடலில் உருவான 'அர்னாப்' தீவிரப் புயலின் நகர்வுகள் மற்றும் அது நிலப்பரப்பில் பலவீனமடைந்த நிகழ்வுகள் அம்பலமாகியுள்ளன.

ஐடிபிஐ வங்கி விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொய்கள் விரைவில் அம்பலமாகும்: நிர்மலா சீதாராமன்

ஐடிபிஐ வங்கி விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொய்கள் விரைவில் அம்பலமாகும்: நிர்மலா சீதாராமன்ஐடிபிஐ வங்கியின் 60.72 சதவீத பங்குகளை கனடாவை சேர்ந்த ஃபார்பேக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்திற்கு விற்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, "காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நாட்டின் தொழிற்துறை வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட வங்கிகளை, மோடி அரசு விற்பனை செய்கிறது" எனக் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

கண்ணில் செடி முளைத்து இலையும் வளர்ந்த அதிசயம்... கண்ணீர் தான் அந்த செடிக்கு உணவாம்...

கண்ணில் செடி முளைத்து இலையும் வளர்ந்த அதிசயம்... கண்ணீர் தான் அந்த செடிக்கு உணவாம்...வீடுகளில் மண்ணை நிரப்பித் தண்ணீர் ஊற்றினாலும் எளிதில் வளராத செடி, ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஒரு மனிதரின் கண்ணுக்குள் வேரூன்றி முளைத்த விசித்திர சம்பவம் உலகையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.