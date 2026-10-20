வடகிழக்கு பருவமழை.. 15 மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு எச்சரிக்கை.. முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி உத்தரவு...
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை முழுமையான எச்சரிக்கை நிலையில் வைத்திருக்க சுகாதாரத்துறை அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய்யின் உத்தரவின் பேரில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கையின்படி, அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளும் 24 மணி நேரமும் தடையின்றி இயங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அவசர சிகிச்சை பிரிவுகள், பச்சிளம் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள் எவ்வித தடையுமின்றி செயல்பட வேண்டும். மேலும், மின்வெட்டு ஏற்படாமல் இருக்க ஜெனரேட்டர்களைத் தயார் நிலையில் வைப்பதோடு, ஆக்சிஜன் மற்றும் அவசர உயிர் காக்கும் மருந்துகள், பாம்புக்கடி விஷமுறிவு மருந்துகள், நாய்க்கடி தடுப்பூசிகள் மற்றும் காய்ச்சல் மருந்துகள் குறைந்தது 7 நாட்களுக்குத் தடையின்றி இருப்பு வைக்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் முழு எரிபொருள் மற்றும் மருந்துகளுடன் எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, சென்னை, கடலூர், நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட வெள்ள அபாயம் அதிகம் உள்ள 15 மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மழைக்கால நோய்களான டெங்கு மற்றும் எலிக்காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்கக் கொசு ஒழிப்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தவும், மருத்துவமனை வளாகங்களில் மழைநீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.