பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை: முதல்வர் விஜய் அதிரடி முடிவு!
தமிழகத்தில் பண்டிகை காலங்களில் சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில், பண்டிகை நாட்களிலும் அதற்கு முந்தைய நாளிலும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தற்போது தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும் சில்லறை மதுபான கடைகளுக்கு ஆண்டுக்கு எட்டு நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. திருவள்ளுவர் தினம், குடியரசு தினம், வள்ளலார் நினைவு நாள், மகாவீர் ஜெயந்தி, மே தினம், சுதந்திர தினம், நபிகள் நாயகம் பிறந்தநாள் மற்றும் காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய நாட்களில் மட்டுமே கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
இந்த நிலையில், பண்டிகை கொண்டாட்டங்களின்போது மது அருந்திவிட்டு ஏற்படும் தகராறுகள் மற்றும் அசம்பாவிதங்களை கட்டுப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தின் முடிவில், முக்கிய பண்டிகை தினங்களிலும், அதற்கு முந்தைய நாளிலும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவதென முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், பொதுமக்கள் பண்டிகைகளை அமைதியாகக் கொண்டாடவும் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.