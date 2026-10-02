இனி எல்லா சனிக்கிழமையும் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் விடுமுறை.. பணிச்சுமை குறையுமா?
தமிழ்நாட்டில் சனிக்கிழமைகளில் செயல்பட்டு வந்த 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களின் இயங்குதளத்தை ரத்து செய்து வணிகவரிகள் மற்றும் பதிவுத் துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. 'வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு' விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருவதாலும், சார்பதிவாளர்களின் பணிச்சுமையைக் குறைக்கும் நோக்கிலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக 2022-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அரசாணையின்படி, வார விடுமுறை நாட்களில் பொதுமக்கள் ஆவணப் பதிவு செய்ய ஏதுவாக 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் சனிக்கிழமைகளிலும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது பதிவுத்துறை "எங்கிருந்தும் பதிவு" எனும் இலக்கை நோக்கி நகர்ந்து வருவதாலும், ஆவணப் பதிவு மட்டுமின்றி சார்பதிவாளர்களுக்குப் பல்வேறு கூடுதல் நிர்வாகப் பணிகள் இருப்பதாலும் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றப் பேரவையில் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சர் அளித்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும் முறை கைவிடப்பட்டு, இனி வரும் நாட்களில் இந்த 100 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களும் வழக்கமான வார நாட்களில் மட்டுமே செயல்படும் என அரசாணையில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.