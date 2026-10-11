நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தினத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக்.. ரூ.9.27 கோடி ஒதுக்கீடு..
குழந்தைகள் நாளை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் துண்டுகள் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரூ.9.27 கோடி செலவில் 61.84 லட்சம் கேக் துண்டுகளைக் கொள்முதல் செய்யத் தமிழ்நாடு அரசு தற்போது டெண்டர் கோரியுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு கேக் துண்டும் 45 கிராம் எடையில் இருக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 14-ஆம் தேதி குழந்தைகள் நாளாகக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நாட்டின் முதல் பிரதமரான பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாளான இந்நாளில், குழந்தைகள் மீது அவர் கொண்டிருந்த அளப்பரிய அன்பை நினைவுகூரும் வகையில் இக்க கொண்டாட்டம் நடைபெறுகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த இனிப்பான முயற்சியை தமிழக அரசு முன்னெடுத்துள்ளது. இத்திட்டம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் மகிழ்ச்சியையும் பெற்றுள்ளது.