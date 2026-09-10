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Written By SIVA SIVA

தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்திய தவெக அரசு.. மக்கள் திருப்தி..

vijay
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (09:07 IST)
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தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தவும் தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. ஒற்றை சாளர அனுமதி முறை, நிலம் ஒதுக்கீடு, தொழிலாளர் உரிமங்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகள் போன்ற பல்வேறு ஒழுங்குமுறை விதிகளை அரசு தற்போது பெருமளவில் தளர்த்தியுள்ளது. 
 
தொழில் சீர்திருத்த நடவடிக்கை திட்டத்தின் கீழ், புதிய தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமான பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.
 
பெறப்படும் ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து உரிய அனுமதிகளை வழங்க வேண்டும் என்று அரசு கண்டிப்பான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. குறிப்பாக, தகுதியான விண்ணப்பங்கள் மீது சரியாக பதினைந்து நாட்களுக்குள் ஆய்வு நடத்தி அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும். 
 
ஒருவேளை அனுமதி மறுக்கப்பட்டால், அது தொடர்பான முறையான நோட்டீஸ் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உடனுக்குடன் வழங்கப்பட வேண்டும். எந்தவித முறையான ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளாமல் தன்னிச்சையாக அனுமதிகள் எதையும் வழங்கக் கூடாது என்றும் அரசு திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
அரசு எடுத்துள்ள இந்த வெளிப்படையான மற்றும் துரிதமான நடவடிக்கைகள், தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்க வருபவர்களுக்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளதுடன், சிவப்பு நாடா முறைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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