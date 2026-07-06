தொடர்புடைய செய்திகள்
- இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் கொடுப்பது திடீர் நிறுத்தம்.. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
- 35 வருஷம் உழைப்பு வீணாப்போச்சி!.. நொந்துபோய் பேசிய திருமாவளவன்!...
- டாஸ்மாக் பார் உரிமக் காலம் நீட்டிப்பா? இன்று மாலை அமைச்சர் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை!
- தங்க நகை வாங்குபவருக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!.. அதிரடி விலை குறைவு...
- சம்மனை புறக்கணித்த செந்தில் பாலாஜி: தலைமறைவாக இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சரின் அடுத்த கட்டம் என்ன?
சென்னை மட்டுமல்ல மதுரை, கோவைக்கும் ஏசி பஸ்.. 2000 புதிய ஏசி பேருந்துகள் வாங்க முடிவு...
தமிழக பொது போக்குவரத்துத் துறையில் மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வசதி மேம்பாடுகளை செய்யும் நோக்கில், மாநில அரசு கூடுதலாக 2,000 தாழ்தள மின்சார குளிர்சாதன பேருந்துகளைக் கொள்முதல் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.
ஏற்கனவே சென்னை MTC, உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் நிதியுதவியுடன் 1,540 புதிய பேருந்துகளுக்கான டெண்டர்களை வெளியிட்டு, அதன் முதற்கட்டமாக 120 மின்சார பேருந்துகளைச் சென்னையில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய 2,000 மின்சார ஏசி பேருந்துகள் என்பது, சென்னை மாநகரத்தை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல. இது கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம் மற்றும் திருப்பூர் போன்ற தமிழகத்தின் பிற முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் மாவட்டப் போக்குவரத்து கழகங்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஜெர்மன் வங்கியான KfW மற்றும் உலக வங்கியின் நிதி ஆதரவோடு, மாநிலம் தழுவிய ஒட்டுமொத்தப் பொதுப் போக்குவரத்தையும் மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சாமானிய மக்களுக்கும் நவீன, சொகுசான மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உகந்த பயண வசதி கிடைக்கப்பெறும்.
Edited by Siva
டேன்ஸ் ஆடக்கூடாதா?!.. திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகளின் தந்தை...
விஜய்க்கு போன தலித் ஓட்டுகள்!.. புலம்பும் திருமாவளவன்!. நடப்பது என்ன?...
சென்னையில் உருவாகும் மாபெரும் கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா: முதற்கட்டப் பணிகள் தீவிரம்!
சென்னை கிண்டியில் உள்ள பழைய ரேஸ்கோர்ஸ் மைதான வளாகத்தில், தமிழக அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்டு வரும் பிரம்மாண்ட 'கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா'வின் முதற்கட்டப் பணிகள் தற்போது வேகம் எடுத்து, வடிவம் பெற தொடங்கியுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 118 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமையவிருக்கும் இந்தப் பூங்கா, முழுமையாக நிறைவடையும் போது தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய நகர்ப்புறப் பூங்காவாக உருவெடுக்கும்.