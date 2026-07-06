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  4. Tamil Nadu Government Sets Course for Fleet Modernisation with 2000 Additional Low-Floor Electric AC Buses
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Last Updated : Monday, 6 July 2026 (12:36 IST)

சென்னை மட்டுமல்ல மதுரை, கோவைக்கும் ஏசி பஸ்.. 2000 புதிய ஏசி பேருந்துகள் வாங்க முடிவு...

Tamil Nadu Electric Buses
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (12:35 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:36 IST)
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தமிழக பொது போக்குவரத்துத் துறையில் மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வசதி மேம்பாடுகளை செய்யும் நோக்கில், மாநில அரசு கூடுதலாக 2,000 தாழ்தள மின்சார குளிர்சாதன  பேருந்துகளைக் கொள்முதல் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.
 
ஏற்கனவே சென்னை MTC, உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின்  நிதியுதவியுடன் 1,540 புதிய பேருந்துகளுக்கான  டெண்டர்களை வெளியிட்டு, அதன் முதற்கட்டமாக 120 மின்சார பேருந்துகளைச் சென்னையில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
 
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய 2,000 மின்சார ஏசி பேருந்துகள் என்பது, சென்னை மாநகரத்தை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல. இது கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம் மற்றும் திருப்பூர் போன்ற தமிழகத்தின் பிற முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் மாவட்டப் போக்குவரத்து கழகங்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
 
ஜெர்மன் வங்கியான KfW மற்றும் உலக வங்கியின் நிதி ஆதரவோடு, மாநிலம் தழுவிய ஒட்டுமொத்தப் பொதுப் போக்குவரத்தையும் மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சாமானிய மக்களுக்கும் நவீன, சொகுசான மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உகந்த பயண வசதி கிடைக்கப்பெறும்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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