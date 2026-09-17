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  4. Tamil Nadu Government Secures Rs 2,500 Crore Additional Revenue in Four Months Through Strict Liquor and Mineral Sales Regulation
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (10:06 IST)

நான்கு மாதங்களில் அரசுக்கு ரூ.20,000 கோடிக்கும் மேல் கூடுதல் வருமானம்.. தவெக அரசு சாதனை...

மது விற்பனை
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (10:06 IST)
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தமிழகத்தில் தவெக அரசு அமைந்த பிறகு மது மற்றும் கனிமங்கள் விற்பனையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடி நடவடிக்கைகள் மூலம் கடந்த நான்கு மாதங்களில் அரசுக்கு ரூ.2,500 கோடி கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. 
 
மது விற்பனையில் முறைகேடுகளை தடுத்து கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட 'டாஸ்மாக்' நிறுவனம் கொள்முதல் செய்யும் ஒவ்வொரு மதுவகை, பீர், ஒயின் பெட்டிக்கு மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் சிறப்பு கட்டணம் வசூலிக்க கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும் தனியார் கிளப்களில் மதுக்கூடங்களுக்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதோடு, கனிமங்கள் விற்பனையிலும் முறைகேடுகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன.
 
இதன் காரணமாக அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் தனியாருக்கு செல்வது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு, நேரடியாக அரசு கஜானாவிற்கு வருவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களில் கிடைத்த இந்த கூடுதல் வருவாயில், மது வகைகள் வாயிலாக மட்டும் ரூ.200 கோடிக்கும் மேல் கிடைத்துள்ளது. 
 
அனைத்து துறைகளிலும் சேர்த்து இந்த முழு ஆண்டில் ரூ.20,000 கோடிக்கும் மேலாக கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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