மழை தொடர்பான புகார்களுக்கு உதவி எண்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து சென்னை மாநகரில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வரும் நிலையில், பொதுமக்கள் தங்களது மழைநீர் தேக்கம் மற்றும் பேரிடர் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க கட்டுப்பாட்டு மையம் மற்றும் உதவி எண்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தொடர் மழையால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் மற்றும் அவசர உதவி தேவைப்படுவோர் உடனடியாக தொடர்புகொள்ளும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட மண்டல அலுவலர்கள், கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் துணை ஆணையர்களின் தொலைபேசி எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்கள் இந்த எண்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களது புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம் என்றும், உடனடியாக உரிய நிவாரண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அரசு தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மழைக்காலப் பேரிடர்களைச் சமாப்பிக்கத் மாநகராட்சி சார்பில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், கட்டுப்பாட்டு மையம் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் வகையில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. அவசர தேவைகளுக்கு பொதுமக்கள் இந்தத் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொண்டு உதவிகளைப் பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது