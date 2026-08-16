எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அரசு வாகனம், எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் படி.. தமிழ்நாடு அரசு திட்டம்...
தமிழ்நாட்டில் கட்சி பேதமின்றி அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு வாகனம், எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் படி வழங்கத் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சட்டமன்றத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிஎம்எல்ஏ கோரிக்கை விடுத்ததை தொடர்ந்து இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் பணியை விரைவாகவும் திறம்படவும் மேற்கொள்ளும் வகையில், எம்எல்ஏக்களின் பயண சிரமத்தை குறைக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக முதன்முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல எம்எல்ஏக்கள் தங்களின் பயண செலவுகளுக்காக சிரமப்படுவதை கருத்தில்கொண்டு, அரசு வாகனம் வழங்குவதுடன் மாதாந்திர எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் படியும் வழங்கப்படவுள்ளது.
விரைவில் கூடவிருக்கும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உள்ளாட்சி அமைப்பு தலைவர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்படுவதை போல, எம்எல்ஏக்களுக்கும் இந்த வசதியை விரிவுபடுத்துவது அவர்களின் மக்கள் சேவைக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva