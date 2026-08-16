  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu Government Plans Cars, Fuel and Driver Allowance for All MLAs
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Sunday, 16 August 2026 (14:00 IST)

எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அரசு வாகனம், எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் படி.. தமிழ்நாடு அரசு திட்டம்...

தமிழக அரசு
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (14:00 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் கட்சி பேதமின்றி அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு வாகனம், எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் படி வழங்கத் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
சட்டமன்றத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிஎம்எல்ஏ கோரிக்கை விடுத்ததை தொடர்ந்து இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மக்கள் பணியை விரைவாகவும் திறம்படவும் மேற்கொள்ளும் வகையில், எம்எல்ஏக்களின் பயண சிரமத்தை குறைக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக முதன்முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல எம்எல்ஏக்கள் தங்களின் பயண செலவுகளுக்காக சிரமப்படுவதை கருத்தில்கொண்டு, அரசு வாகனம் வழங்குவதுடன் மாதாந்திர எரிபொருள் மற்றும் ஓட்டுநர் படியும் வழங்கப்படவுள்ளது. 
 
விரைவில் கூடவிருக்கும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உள்ளாட்சி அமைப்பு தலைவர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்படுவதை போல, எம்எல்ஏக்களுக்கும் இந்த வசதியை விரிவுபடுத்துவது அவர்களின் மக்கள் சேவைக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
11 வகை மதுபானங்கள் மீது தடை விதித்தது யார்? தடையை அடுத்த நாளே நீக்கியது யார்? ரெண்டுமே மத்திய அரசு...

அயோத்தி ராமர் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு யூனிபார்ம்.. ஷேவ் செய்து நீட்டாக இருக்க வேண்டும்..

அயோத்தி ராமர் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு யூனிபார்ம்.. ஷேவ் செய்து நீட்டாக இருக்க வேண்டும்..அயோத்தியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ ராமர் கோயிலில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்களுக்கான புதிய சீருடை மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகஸ்ட் 15 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...

கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தில், நபர் ஒருவர் தனது காணாமல் போன காலணியை கண்டுபிடிக்க 'சாட்ஜிபிடி' செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது பலரையும் வியப்பிலும் சிரிப்பிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு.. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பெ சண்முகம் கண்டனம்..

நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு.. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பெ சண்முகம் கண்டனம்..பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கூடுதல் தண்ணீர்.. முழு விவரங்கள்...!

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கூடுதல் தண்ணீர்.. முழு விவரங்கள்...!காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழையால் கர்நாடக அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதை தொடர்ந்து, தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு 12,000 கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னாடியெல்லாம் டிவியில நாடகம் பார்ப்போம்.. இப்ப சட்டசபையை பார்க்கிறோம்.. தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் தெரிவித்த பெண்கள்..

முன்னாடியெல்லாம் டிவியில நாடகம் பார்ப்போம்.. இப்ப சட்டசபையை பார்க்கிறோம்.. தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் தெரிவித்த பெண்கள்..தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயனை சந்தித்து கிராமத்து பெண்கள் தங்கள் நெகிழ்ச்சியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளனர்.