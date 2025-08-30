சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (11:30 IST)

ஓய்வுபெறும் நாளில் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் இல்லை.. விதிகளில் திருத்தம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..!

தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஓய்வு பெறும் நாளில் அவர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைகளை தவிர்த்து, விதிகளில் திருத்தம் செய்துள்ளது. இந்த புதிய அறிவிப்பு, பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
இனிமேல், குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட மாட்டார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் மீதான விசாரணை முடிவடைந்த பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் தங்களுக்குரிய பண பலன்களை பெற்று கொள்ள முடியும்.
 
இதுவரை, ஓய்வு பெறும் நாளில் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகும் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு, அவர்களின் பண பலன்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன. இந்த நடைமுறை இனி பின்பற்றப்படாது.
 
இந்த திருத்தம், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் ஏற்படும் மன உளைச்சலை குறைத்து, நேர்மையான விசாரணைக்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வார கால பயணமாக ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு புறப்பட்டுள்ளார். இந்த பயணம், தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் திறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பயணத்திற்கு முன்னதாக, முதல்வர் அளித்த பேட்டியில், "பேச்சைக் குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி" என்று உறுதியளித்தார்.

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரு சவரன் ரூ.77,000ஐ நெருங்கியதால் பரபரப்பு..!

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரு சவரன் ரூ.77,000ஐ நெருங்கியதால் பரபரப்பு..!தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.76,960-க்கு விற்பனையாகிறது. இந்த திடீர் விலை உயர்வு வாடிக்கையாளர்களையும், நகை வியாபாரிகளையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

வரிவிதிக்க ட்ரம்புக்கு அதிகாரம் இல்லை! அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி! - இந்தியா மீதான வரி நீக்கம்?

வரிவிதிக்க ட்ரம்புக்கு அதிகாரம் இல்லை! அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி! - இந்தியா மீதான வரி நீக்கம்?உலக நாடுகளுக்கு வரிவிதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் இல்லை என அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில் இந்தியா மீதான வரி விரைவில் நீக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்தியா யானை போன்றது.. அமெரிக்கா எலி தான்.. பொருளாதார நிபுணர் எச்சரிக்கை..!

இந்தியா யானை போன்றது.. அமெரிக்கா எலி தான்.. பொருளாதார நிபுணர் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் ரிச்சர்டு வோல்ஃப், அமெரிக்கா இந்தியா மீது விதித்துள்ள 50 சதவீத வரியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது "யானையை எலி தாக்குவது போலத்தான், அது அச்சுறுத்துவதாக இருக்காது, மாறாக நகைச்சுவையாக இருக்கும்" என்று அவர் பகிரங்கமாக கூறியுள்ளார்.

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு..!வாகன நிறுத்தம் தொடர்பான மோதலில் ஏற்பட்ட வன்முறையை தொடர்ந்து, திருநெல்வேலியில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் மறு உத்தரவு வரும் வரை காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

