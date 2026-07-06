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இனி டீலக்ஸ் பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்.. விரைவில் வரவிருக்கும் உத்தரவு...

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம்
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (12:45 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:43 IST)
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தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான கட்டணமில்லாப் பேருந்துப் பயணத் திட்டத்தை மேலும் பல பேருந்து சேவைகளுக்கு நீட்டிப்பது குறித்து தமிழக போக்குவரத்துத் துறை தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது. 
 
குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்துகள் , ஏசி இல்லாத படுக்கை வசதி பேருந்துகள் மற்றும் பிரீமியம் சேவைகள் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளுக்கும் இந்த இலவசப் பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 
கர்நாடக மாநிலத்தில் சுமார் 26,000 பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவசப் பயணம் வழங்கும் 'சக்தி திட்டம்' வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. அதே போன்ற ஒரு மாதிரியைத் தமிழ்நாட்டிலும் அமல்படுத்துவது குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இந்தத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டால், நாளொன்றுக்குக் கூடுதலாக சுமார் 28 லட்சம் பெண்கள் இந்த இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள் என்று போக்குவரத்துத் துறை மதிப்பிட்டுள்ளது.
 
தற்போது தமிழக அரசுப் பேருந்துகளில் சலுகை விலையிலும் இலவசமாகவும் பயணிப்போரின் மொத்த எண்ணிக்கை நாள் ஒன்றுக்கு 1.31 கோடியாக உள்ளது. புதிய விரிவாக்கத்தின் மூலம் இந்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை தினசரி 1.59 கோடியாக உயரும் என்று மூத்த அரசு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், சாதாரண மற்றும் கிராமப்புறப் பெண்களின் வாழ்வாதாரமும் பொருளாதாரமும் மேலும் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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