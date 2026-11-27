மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் ஊழியர்களூக்கு இனி ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்.. இனி டிரான்ஸ்பர் ரொம்ப ஈசி...
தமிழகத்தில் அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை முக்கிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் சம்பள நிலை 20 மற்றும் அதற்குக் கீழ் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இனி ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக மட்டுமே பணியிட மாறுதல் மற்றும் பணி நியமனங்கள் வழங்கப்படும்.
இந்தப் புதிய விதிமுறைகளின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 1 முதல் மே 31 வரையிலான காலத்தில் மட்டுமே பொது மாறுதல்கள் மேற்கொள்ளப்படும். ஒரு பணியிடத்தில் 3 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ஊழியர்கள் கட்டாயம் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுவார்கள்; மேலும், ஏற்கனவே பணியாற்றிய உள்ளாட்சி அமைப்பில் மீண்டும் நியமிக்கப்படாத வகையில் ஒருங்கிணைந்த ஆன்லைன் பட்டியல் பராமரிக்கப்படும். விருப்ப மாறுதலுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் முடிந்த 2 வேலை நாட்களுக்குள் உத்தரவுகள் வழங்கப்படும்.
அத்துடன், மனிதாபிமான அடிப்படையில் மாற்றுத்திறனாளிகள், புற்றுநோய் மற்றும் சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு இந்த மாறுதலில் சிறப்பு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிர்வாகத்தில் முறைகேடுகளைத் தவிர்த்து, ஊழியர்களுக்கு எவ்விதப் பாரபட்சமுமின்றிப் பணியிட மாறுதல் கிடைக்க இந்த ஆன்லைன் நடைமுறை வழிவகை செய்துள்ளது.