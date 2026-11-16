  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tamil Nadu Government Launches 'Vetri Magalir' Goat Rearing Scheme: Free Goats and 100 Percent Subsidy Worth Rs 109.75 Crore for 30,000 Rural Women
Written By SIVA SIVA

தமிழக அரசின் வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்பு திட்டம்! கிராமப்புற பெண்களுக்கு அடித்தது யோகம்..

ள இந்த அசத்தல் திட்டம் கிராமப்புற மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. வெற்றி மகளிர் திட்டம்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (10:45 IST)
google-news
கிராமப்புற பெண்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழக அரசு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை மூலமாக 'வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்புத் திட்டம்' என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்து அதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
இத்திட்டத்திற்காக ரூ.109.75 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை நீங்கலாக தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள 100 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டாரங்களில் முதல் கட்டமாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் ஆதரவற்ற விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என மொத்தம் 30,000 பெண்கள் பயனடைவார்கள்.
 
ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் நூறு சதவீத மானியத்தில் தலா 5 வெள்ளாடுகள் அல்லது செம்மறி ஆடுகள் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளன. ஆடுகளின் விலை, அவற்றுக்கான இரண்டு வருட காப்பீடு, தீவனம் மற்றும் கொட்டகை அமைப்பதற்கான ஊக்கத்தொகை என அனைத்து
ச் செலவுகளையும் அரசே முழுமையாக ஏற்கிறது. 
 
கிராமப்புற பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும், அவர்களின் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் தமிழக அரசு கொண்டுவந்துள்
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரூ.1.20 கோடி செலவில் மீனவர்களுக்கு படகு.. வட்டியை தமிழக அரசே கட்டும்.. அசல் மட்டும் கட்டினால் போதும்..

கணினி இல்லை.. கோடிங் இல்லை.. வெறும் வாட்ஸ் அப் வைத்து ஏஐ செயலிகள் உருவாக்கம்.. ஐடி வல்லுநர்கள் சாதனை

கணினி இல்லை.. கோடிங் இல்லை.. வெறும் வாட்ஸ் அப் வைத்து ஏஐ செயலிகள் உருவாக்கம்.. ஐடி வல்லுநர்கள் சாதனைகணினி அல்லது கோடிங் அறிவு இல்லாமலேயே வெறும் வாட்ஸ்அப் மூலம் 35 நிமிடங்களில் 57 செயற்கை நுண்ணறிவு செயலிகளை உருவாக்கி ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஐடி வல்லுநர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

முடிவுக்கு வந்த திருமண வாழ்க்கை.. மனைவியை பிரிந்த ஆதவ் அர்ஜுனா..

முடிவுக்கு வந்த திருமண வாழ்க்கை.. மனைவியை பிரிந்த ஆதவ் அர்ஜுனா..தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவர் ஆதவ் அர்ஜுனா. விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் துணைப் பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஆதவ் அர்ஜுனா விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசியதால் அந்த கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

லாட்டரி மார்ட்டின் மகளை பிரிந்தார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா.. இன்ஸ்டாவில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..

லாட்டரி மார்ட்டின் மகளை பிரிந்தார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா.. இன்ஸ்டாவில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..தமிழக பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் அவரது மனைவி டெய்ஸி மார்ட்டின் ஆகியோர் தங்களது 14 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்டு, பரஸ்பர சம்மதத்துடன் பிரிவதாக அறிவித்துள்ளனர். பிரபல தொழிலதிபர் சான்டியாகோ மார்ட்டினின் மகளான டெய்ஸி மார்ட்டின், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.

யமுனை நதியில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்.. இதுதான் சுத்தம் செய்யும் லட்சணமா? ஆம் ஆத்மி கேள்வி...

யமுனை நதியில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்.. இதுதான் சுத்தம் செய்யும் லட்சணமா? ஆம் ஆத்மி கேள்வி...டெல்லியில் சத் பூஜை கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில், யமுனை நதியின் மாசுபாடு மற்றும் இறந்த மீன்கள் மிதக்கும் விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சி இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஓட்டுனர் பாலகிருஷ்ணன் மரணம் - உடற்கூராய்வில் வெளியன அதிர்ச்சி தகவல்கள்!..

ஓட்டுனர் பாலகிருஷ்ணன் மரணம் - உடற்கூராய்வில் வெளியன அதிர்ச்சி தகவல்கள்!..மதுரைக்கு அருகே உள்ள செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் கடந்த சனிக்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சொல்லப்பட்டது.