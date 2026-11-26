இனி ஸ்மார்ட்போனில் இருந்து எதையுமே திருட முடியாது.. தமிழக அரசின் குவாண்டம் சேஃப் திட்டம்....
எதிர்கால தொழில்நுட்ப சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு 'குவாண்டம் சேஃப் & செக்யூர் தமிழ்நாடு' என்ற முன்னோடி திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.
எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் அதிநவீன குவாண்டம் கணினிகள் மூலம் தற்போதைய கடவுச்சொற்கள் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு அமைப்புகள் எளிதில் உடைக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனை முன்கூட்டியே தடுத்து, மாநிலத்தின் இணைய பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிப்பதற்காக தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் தற்போது டெண்டர் கோரியுள்ளது. எந்தெந்த துறைகளில் முதற்கட்டமாக இதனை செயல்படுத்துவது, அதற்கான செலவினங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்துத் திறமையான நிறுவனங்கள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் அரசின் இந்த தொலைநோக்கு நடவடிக்கையால், சாமானிய மக்களின் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகள், விவசாயிகளின் நில ஆவணங்கள், மாணவர்களின் கல்வி சான்றிதழ்கள் மற்றும் அரசுத் துறைகளின் முக்கியத் தரவுகள் அனைத்தும் அசைக்க முடியாத பாதுகாப்பை பெறும். இதன் மூலம் இந்தியாவிலேயே முழுமையான குவாண்டம் பாதுகாப்பு கொண்ட முதல் மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு உருவெடுக்க உள்ளது.