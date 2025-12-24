இன்று முதல் தமிழகத்தில் புதிய வால்வோ சொகுசு பேருந்து.. சென்னை -மதுரை கட்டணம் எவ்வளவு?
தமிழக அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 20 அதிநவீன வால்வோ சொகுசு பேருந்துகளை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
சுமார் ரூ.34.30 கோடி மதிப்பீட்டில் வாங்கப்பட்ட இந்த 'மல்டி-ஆக்சில்' பேருந்துகள், தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு இணையான பயண அனுபவத்தை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னையிலிருந்து கோவை, மதுரை, திருச்சி, பெங்களூரு மற்றும் திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு இந்தப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. பயண கட்டணம் கிலோமீட்டருக்கு ரூ.1.70 வீதம் கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் மூலம் சென்னை - நாகர்கோவில் பயணத்திற்கு ரூ.1,215 மற்றும் சென்னை - மதுரை பயணத்திற்கு ரூ.790 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு 'பைலட்' தொப்பியுடன் கூடிய பிரத்யேக சீருடை வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
