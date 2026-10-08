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  4. Tamil Nadu Government Issues Order for Electricity Connection to Homes on Poramboke Land Without NOC
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (08:56 IST)

புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு NOC இல்லாமலேயே மின் இணைப்பு.. தவெக அரசு

புறம்போக்கு நிலம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (08:56 IST)
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தமிழகத்தில் புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிக்கும் எளிய மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில், தமிழக அரசு ஒரு முக்கியமான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த 06.07.2026 அன்று எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில், பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட ஏராளமான கோரிக்கைகள் மற்றும் மனு பரிசீலனைகளின் அடிப்படையில் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த புதிய உத்தரவின்படி, புறம்போக்கு நிலங்களில் 250 சதுர அடிக்குள் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு NOC இல்லாமலேயே மின் இணைப்பு வழங்கப்படும். இதன் மூலம் பல ஆண்டுகளாக அடிப்படை மின்வசதியின்றி தவித்து வந்த ஏழை எளிய குடும்பங்கள் பெரும் பயனடைவார்கள்.
 
இருப்பினும், இந்த விலக்கு அனைத்து வகை புறம்போக்கு நிலங்களுக்கும் பொருந்தாது. நீர்நிலை, மேய்க்கால், வனத்துறை, ரயில்வே மற்றும் கோயில் புறம்போக்கு நிலங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு இந்த அரசாணை செல்லாது. 
 
இத்தகைய சிறப்பு மின் இணைப்புகள் புதிய 'LT Tariff IA(3)' என்ற கட்டண பிரிவின் கீழ் வழங்கப்படும் என்றும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அரசு எடுத்துள்ள இந்நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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