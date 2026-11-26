பிச்சாவரம் சதுப்பு நில காடுகளில் இனி பெட்ரோல், டீசல் கிடையாது.. விஜய் அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு...
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற பிச்சாவரம் சதுப்பு நில காடுகளில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
இதுவரை அங்கு இயக்கப்பட்டு வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் படகுகளால் ஏற்படும் அதிகப்படியான சத்தம், புகை மற்றும் தண்ணீரில் எண்ணெய் கலக்கும் அபாயத்தை தடுக்கும் விதமாக, இனி முழுக்க முழுக்க எலக்ட்ரிக் படகுகளை இயக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 7, 2026 அன்று சட்டமன்றத்தில் வனத்துறை அமைச்சர் அறிவித்தபடி, 'டிஎன்-ஷோர்' திட்ட நிதியிலிருந்து ரூ.2 கோடி ஒதுக்கீட்டில் 5 அதிநவீன எலக்ட்ரிக் படகுகள் வாங்கப்பட உள்ளன. ஒரு படகு ரூ.40 லட்சம் மதிப்பில், குறுகலான மற்றும் ஆழம் குறைவான நீர்வழிகளிலும் எளிதாக செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட உள்ளது. சார்ஜிங் வசதி, பாதுகாப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பு கருவிகளுடன் கூடிய இந்தப் படகுகள் வெளிப்படைத்தன்மை டெண்டர் விதிகளின்படி கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன.
முதலமைச்சர் விஜய் அரசின் இந்த பசுமை முயற்சியால், சதுப்பு நிலக் காடுகளில் வாழும் பறவைகள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இன்றி இயற்கையான சூழல் பாதுகாக்கப்படும். புகையும் சத்தமும் இல்லாத அமைதியான படகு சவாரி சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குப் புதிய அனுபவத்தைத் தருவதுடன், பிச்சாவரத்தை இந்தியாவின் முன்மாதிரி சூழலியல் சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும்.