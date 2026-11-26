இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. ரூ.88,000 வரை கிடைக்கும்...
பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு முக்கிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு திருத்தப்பட்ட ஊதிய விதிகள் 2017-ன் கீழ், Pay Level-10-ல் கூடுதல் செல்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அதிகபட்ச ஊதிய வரம்பு ரூ.88,000 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Pay Level-10-ல் உச்சபட்ச நிலையை அடைந்த இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு தொடர்ச்சியான வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதில் சிக்கல் இருந்தது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று, Pay Level-10-க்கான Pay Matrix-ல் மொத்தம் 50 செல்கள் வரை நீட்டிக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.20,600 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.88,000 வரை இதில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் அரசின் இந்த நடவடிக்கையால், ஊதிய உயர்வில் தேக்க நிலையில் இருந்த இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதி கிடைத்துள்ளது. இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் தடையின்றி இன்கிரிமெண்ட் கிடைக்கும் என்பதால், ஆசிரியர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டுள்ளது.