  4. Tamil Nadu Government Grants Temporary Permission To Open 8000 New Private Hospitals
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (09:47 IST)

ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்தால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுமதி: மருத்துவதுறை அமைச்சர் அருண்ராஜ்

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையிலும், பொதுமக்களுக்கான மருத்துவ சேவைகளை எளிதாக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு மிக முக்கிய அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, மாநிலத்தில் புதிதாக 8,000 தனியார் மருத்துவமனைகளை திறப்பதற்கு தற்காலிக அனுமதி வழங்க தமிழ்நாடு அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. இந்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக மருத்துவதுறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார்.
 
புதிய மருத்துவமனைகளை தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமையாக்கும் பொருட்டு, ஆன்லைன் மூலம் தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களை பதிவேற்றம் செய்தாலே தற்காலிக சான்றிதழ் உடனடியாக வழங்கப்படும் என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். 
 
இதன் மூலம் தேவையற்ற காலதாமதம் தவிர்க்கப்படும். அதே நேரத்தில், தற்காலிக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, மருத்துவத்துறையின் முறையான மற்றும் முழுமையான கள ஆய்வுக்கு பின்னரே அந்தந்த மருத்துவமனைகளுக்கு நிரந்தர சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
அரசின் இந்த தற்காலிக அனுமதி உத்தரவு, தமிழகத்தின் குக்கிராமங்கள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் தனியார் மருத்துவ வசதிகள் தடையின்றி, மிக வேகமாக கிடைப்பதற்கு வழிவகுக்கும். 
 
