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Written By Webdunia

தமிழக அரசின் தீவிர முயற்சி.. வியட்நாமில் இறந்த 10 தமிழர்களின் உடல் இன்று வருகை...

வியட்நாம்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (11:41 IST)
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வியட்நாமில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 15 இந்தியர்களின் உடல்கள் இந்தியாவுக்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. இந்தத் துயரச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் 10 பேர் தமிழர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
விபத்து நடந்த உடனேயே, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் தகுந்த சிகிச்சை அளிக்கவும், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவாக இந்தியாவுக்குக் கொண்டு வரவும் தமிழக முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இதற்காக ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி ஒருவரை வியட்நாமுக்கு அனுப்பி, மீட்புப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தினார்.
 
அவரது இந்த அதிரடி மற்றும் துரிதமான நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, இன்று 10 தமிழர்கள் உட்பட 15 இந்தியர்களின் உடல்கள் மும்பை விமான நிலையத்திற்கு வந்து சேர்ந்தன. அங்கிருந்து 10 தமிழர்களின் உடல்களை மட்டும் தனி விமானம் மூலம் சென்னைக்குக் கொண்டு வரத் தமிழக அரசு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளது. 
 
சென்னை வந்தடைந்ததும், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் சட்டப்பூர்வமான நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு, அவர்களது உறவினர்களிடம் கண்ணியமான முறையில் ஒப்படைக்கப்படும். விபத்து நடந்த சில நாட்களிலேயே, வெளிநாட்டில் உயிரிழந்த தமிழர்களின் உடல்களை உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்க அரசு காட்டிய இந்த வேகம் மற்றும் அக்கறை, மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva

தமிழக அரசின் தீவிர முயற்சி.. வியட்நாமில் இறந்த 10 தமிழர்களின் உடல் இன்று வருகை...

தமிழக அரசின் தீவிர முயற்சி.. வியட்நாமில் இறந்த 10 தமிழர்களின் உடல் இன்று வருகை...வியட்நாமில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 15 இந்தியர்களின் உடல்கள் இந்தியாவுக்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. இந்தத் துயரச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் 10 பேர் தமிழர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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