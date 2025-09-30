செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (16:20 IST)

அக்டோபர் 3, வெள்ளிக்கிழமையும் பொது விடுமுறையா? தமிழக அரசு பரிசீலனை..!

அக்டோபர் 3, வெள்ளிக்கிழமையும் பொது விடுமுறையா? தமிழக அரசு பரிசீலனை..!
ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு, அக்டோபர் 3-ம் தேதியையும் பொது விடுமுறையாக அறிவிப்பது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஏற்கனவே, அக்டோபர் 1-ம் தேதி ஆயுத பூஜை மற்றும் அக்டோபர் 2-ம் தேதி விஜயதசமி ஆகிய இரண்டு நாட்களும் அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விடுமுறை தினங்கள் வார இறுதி நாட்களான சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நடுவில் வருகின்றன. அக்டோபர் 3-ம் தேதியும் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டால், அரசு ஊழியர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும்.
 
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து, அக்டோபர் 3-ம் தேதியையும் விடுமுறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தை கருத்தில் கொண்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

டிரம்புக்கு ₹217 கோடி இழப்பீடு வழங்க சம்மதித்த யூடியூப்.. என்ன காரணம்?

டிரம்புக்கு ₹217 கோடி இழப்பீடு வழங்க சம்மதித்த யூடியூப்.. என்ன காரணம்?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட இழப்பிற்காக, கூகுளின் யூடியூப் நிறுவனம் அவருக்கு $24.5 மில்லியன் இந்திய மதிப்பில் சுமார் ₹217 கோடி இழப்பீடு வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

இதில் ஏதோ சதி இருப்பதாகத் தெரிகிறது.. விசாரணைக்கு பின் ஹேமாமாலினி பேட்டி..!

இதில் ஏதோ சதி இருப்பதாகத் தெரிகிறது.. விசாரணைக்கு பின் ஹேமாமாலினி பேட்டி..!கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக, பாஜக 8 எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்தது. நடிகையும் எம்.பி.யுமான ஹேமமாலினி தலைமையில், அனுராக் தாகூர், தேஜஸ்வி சூர்யா உள்ளிட்ட குழுவினர் இன்று தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்த பிறகு, செய்தியாளர்களிடம் அவர்கள் பேசினர்.

பாகிஸ்தானில் பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பு.. 8 பேர் உடல் சிதறி கொடூர மரணம்..!

பாகிஸ்தானில் பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பு.. 8 பேர் உடல் சிதறி கொடூர மரணம்..!பாகிஸ்தானின் குவெட்டா நகரில் இன்று சக்திவாய்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததில் குறைந்தது 8 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 19 பேருக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கரூர் சென்ற பாஜக எம்பி ஹேமாமாலினி கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது?

கரூர் சென்ற பாஜக எம்பி ஹேமாமாலினி கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது?கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க, பா.ஜ.க. எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழுவினர் இன்று கரூருக்கு சென்றனர். ஆனால், கோவையிலிருந்து கரூருக்கு சென்றபோது, அவர்கள் பயணித்த கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

விஜய் வந்தாலே மாநாடுதான்! 10 ஆயிரம் பேர்னு ஏன் சொன்னீங்க! - தவெக நிர்வாகிகளிடம் நீதிபதி கேள்வி!

விஜய் வந்தாலே மாநாடுதான்! 10 ஆயிரம் பேர்னு ஏன் சொன்னீங்க! - தவெக நிர்வாகிகளிடம் நீதிபதி கேள்வி!கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தவெக நிர்வாகிகள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com