வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (15:27 IST)

பூந்தமல்லி-சுங்குவார்சத்திரம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரையிலான புதிய வழித்தட பணிகளுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு ₹2,126 கோடி நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மொத்த நீளம் 27.9 கிலோமீட்டர் ஆகும்.
 
இந்த புதிய வழித்தடம், பூந்தமல்லி, மாங்காடு, குன்றத்தூர் போன்ற பகுதிகளையும் சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியையும் இணைக்கும்.
 
இது இப்பகுதி மக்களின் போக்குவரத்து தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதுடன், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் உதவும்.
 
இந்த நிதி ஒதுக்கீடு, மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் கட்டுமான பணிகளை விரைவுபடுத்த உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

இலங்கைத் தமிழர்கள் சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவில் தங்கலாம்! மத்திய அரசு

இலங்கைத் தமிழர்கள் சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவில் தங்கலாம்! மத்திய அரசுஇலங்கை தமிழர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதிக்கு முன்பு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து, அரசிடம் அகதிகளாக பதிவு செய்துள்ள இலங்கை தமிழர்கள் இனி சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவில் தங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தியா எடுத்த ஒரு சின்ன முயற்சி.. ₹8.5 லட்சம் கோடி முதலீடு, 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்

இந்தியா எடுத்த ஒரு சின்ன முயற்சி.. ₹8.5 லட்சம் கோடி முதலீடு, 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்இந்தியா மற்றும் நான்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய சுதந்திர வர்த்தக கூட்டமைப்பிற்கு இடையேயான வரலாற்று சிறப்புமிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் வரும் அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக உறவுகளுக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவுடன் ஏற்பட்ட புதிய நட்பு.. பாகிஸ்தானை கைவிரித்தது சீனா.. முக்கிய திட்டம் ரத்து..!

இந்தியாவுடன் ஏற்பட்ட புதிய நட்பு.. பாகிஸ்தானை கைவிரித்தது சீனா.. முக்கிய திட்டம் ரத்து..!பாகிஸ்தானின் முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு திட்டமான சீனா-பாகிஸ்தான் பொருளாதார வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியான ரயில்வே திட்டத்திலிருந்து சீனா திடீரென விலகியுள்ளது. இது பாகிஸ்தானுக்கு பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தியாவிடம் ஏற்பட்ட புதிய நட்பு காரணமாக பாகிஸ்தானிடம் இருந்து சீனா விலகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி முதுகில் குத்திவிட்டார் என நான் சொல்லவே இல்லை: பிரேமலதா

எடப்பாடி பழனிசாமி முதுகில் குத்திவிட்டார் என நான் சொல்லவே இல்லை: பிரேமலதாஅ.தி.மு.க.வின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பற்றி தான் சொல்லாத விஷயங்கள் பரப்பப்படுவதாக தே.மு.தி.க. பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை வரவேற்கிறேன்: எடப்பாடி பழனிசாமி

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை வரவேற்கிறேன்: எடப்பாடி பழனிசாமிஜி.எஸ்.டி. கவுன்சிலின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுகளை அ.தி.மு.க. சார்பில் முழு மனதுடன் வரவேற்பதாக அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது சமூக வலைத்தளமான எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com