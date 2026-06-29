இனிமேல் காருக்கு Fancy நம்பர் வாங்கனும்ன்னா காரை தான் விற்கனும்.. ரூ.80,000 முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை கட்டணம் உயர்வு.
தமிழகத்தில் வாகனங்களுக்கான Fancy பதிவு எண்களின் கட்டணங்களை இரு மடங்காக உயர்த்தி, தமிழக அரசு வரைவு திருத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தற்போதைய மற்றும் அடுத்த 3 வரிசை எண்களுக்கான கட்டணம் ரூ.40,000-லிருந்து ரூ.80,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 8 வரையிலான எதிர்கால வரிசைகளுக்கு ரூ.60,000-லிருந்து ரூ.1.20 லட்சமாகவும், 9 மற்றும் 10-வது வரிசைகளுக்கு ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சமாகவும் கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், 11 மற்றும் 12-வது எதிர்கால வரிசை எண்களைப் பெற ரூ.2 லட்சத்திலிருந்து ரூ.4 லட்சம் வரை செலுத்த வேண்டும். இது தவிர, 13 மற்றும் 14-வது புதிய பிரீமியம் வரிசைகள் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, அதற்கு ரூ.8 லட்சம் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பு இருந்த நிலையான கட்டண முறைக்கு மாற்றாக, இனி வாகனத்தின் மதிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு சிறப்பு எண்களுக்கு ரூ.2,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை வசூலிக்கப்படும். வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்களுக்கான கட்டணம், அவற்றின் மதிப்பைச் சார்ந்து ரூ.20,000 முதல் ரூ.1.50 லட்சம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
விருப்பமுள்ள வாகன உரிமையாளர்கள் இடைத்தரகர்களைத் தவிர்த்து, அதிகாரப்பூர்வ 'Parivahan Fancy Number Portal' இணையதளத்திற்குச் சென்று ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
Edited by Siva
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இனிமேல் காருக்கு Fancy நம்பர் வாங்கனும்ன்னா காரை தான் விற்கனும்.. ரூ.80,000 முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை கட்டணம் உயர்வு.
தமிழகத்தில் வாகனங்களுக்கான Fancy பதிவு எண்களின் கட்டணங்களை இரு மடங்காக உயர்த்தி, தமிழக அரசு வரைவு திருத்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தற்போதைய மற்றும் அடுத்த 3 வரிசை எண்களுக்கான கட்டணம் ரூ.40,000-லிருந்து ரூ.80,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 8 வரையிலான எதிர்கால வரிசைகளுக்கு ரூ.60,000-லிருந்து ரூ.1.20 லட்சமாகவும், 9 மற்றும் 10-வது வரிசைகளுக்கு ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சமாகவும் கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.