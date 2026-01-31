சனி, 31 ஜனவரி 2026
சனி, 31 ஜனவரி 2026 (12:17 IST)

திமுகவில் மேலும் 2 கட்சிகள்.. தவெகவில் கூட்டணிக்கு என்று ஒரு கட்சி கூட இல்லை.. உண்மையில் திமுக vs தான் போட்டியா?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' சமூக வலைதளங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், கள யதார்த்தம் அவருக்கு பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. 
 
தற்போது எந்த பெரியக் கட்சியும் விஜயுடன் கூட்டணி வைக்க முன்வராத நிலையில், அவர் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
 
வேட்பாளர் தேர்வு, பூத் ஏஜென்ட்கள் நியமனம் மற்றும் தேர்தல் பணிகளை திட்டமிடுவதில் நிலவும் அனுபவமின்மை தவெக-வின் பலவீனமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், திமுக கூட்டணியில் "புதிய கட்சிகள் இணையும்" என கனிமொழி எம்.பி கூறியிருப்பது தேமுதிகவை நோக்கியே இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
தேமுதிக மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகளின் இறுதி முடிவு தமிழகத்தின் தேர்தல் முடிவுகளில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, "பழம் நழுவிப் பாலில் விழுமா" அல்லது தரை விழுமா என்பது பிரேமலதா விஜயகாந்தின் கைகளிலேயே உள்ளது. 
விஜய்யின் தனித்தப் பயணம் வெற்றியைத் தருமா அல்லது ஆதிக்கம் செலுத்தும் திராவிடக் கட்சிகளுக்குச் சாதகமாக அமையுமா என்பதே இப்போதைய மில்லியன் டாலர் கேள்வி.
 
