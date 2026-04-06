திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (17:47 IST)

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மிகக்கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று மேட்ரைஸ் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது. 
 
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணி 107 முதல் 120 இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை பிடிக்கச் வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி 102 முதல் 115 இடங்களை பெறக்கூடும் என்று தெரிகிறது.
 
புதிதாகக் களம் இறங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 5 முதல் 12 இடங்களை வென்று முதல் முயற்சியிலேயே முத்திரை பதிக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
வாக்கு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை, அதிமுக கூட்டணி 40 சதவீதத்தையும், திமுக கூட்டணி 38 சதவீதத்தையும், தவெக 16 சதவீதத்தையும் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
2021-இல் ஆட்சியை இழந்த அதிமுக, இம்முறை பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் இணைந்து மீண்டும் அதிகாரத்தை பிடிக்கத் தீவிரமாக போராடுகிறது. அதேநேரம், தனது செல்வாக்கை தக்கவைத்துக்கொள்ள திமுகவும் முனைப்பு காட்டுகிறது. இந்த மும்முனை போட்டியால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை எட்டியுள்ளது. .
 
Edited by Siva

