15 நாட் களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இல்லையேல் சம்பளம் பிடித்தம்.. கல்வி அதிகாரிகளுக்கு செக்...
அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் நியமனம் மற்றும் ஒப்புதல் கோப்புகளை நீண்ட நாட்களாக முடக்கி வைக்கும் கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்த கடுமையான உத்தரவை தொடர்ந்து, இந்த புதிய விதிகளின்படி வட்டார கல்வி அலுவலகத்தில் 15 நாட்களுக்குள்ளும், மாவட்ட கல்வி அலுவலகத்தில் 21 நாட்களுக்குள்ளும் கோப்புகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் கோப்புகளை தாமதப்படுத்தும் அதிகாரிகளின் சம்பளத்தில் இருந்து இழப்பீடு வசூலிக்கப்படும் என்றும், அவர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களின் சம்பளம், பணி நிரந்தரம் மற்றும் 'ஸ்டாப் பிக்சேஷன்' தொடர்பான கோப்புகள் இனி காலதாமதமின்றி விரைவாக முடிக்கப்படும். இது ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.